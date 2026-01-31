إعلان

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل

كتب : صابر المحلاوي

07:19 م 31/01/2026

معهد معاوني الأمن

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ"معاهد معاوني الأمن" للعام 2026، اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير وحتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة www.moi.gov.eg.

وأوضح قطاع التدريب بالوزارة شروط الالتحاق، وتشمل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، ألا يقل العمر عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا، حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه مدرجًا على قوائم الإرهاب.

كما يشترط استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية، الحد الأدنى للطول والوزن، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو متزوجًا، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة الحكومية أو أي معهد آخر.

وأوضحت الوزارة المزايا التي يحصل عليها المقبولون، وتشمل: تحمل الدولة تكاليف التعليم والإعاشة، مكافأة شهرية أثناء الدراسة، الاستفادة من النظام الصحي والتأمين الطبي، الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنح دبلوم شرطي فني معادل للدبلوم الفني بعد اجتياز الدراسة بنجاح.

وتم تحديد مقار المعاهد لإجراء الاختبارات، وتشمل معاهد بطره، البحيرة، مدينة 6 أكتوبر، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، ومعهد بطره للإناث من جميع المحافظات. وأكدت وزارة الداخلية ضرورة الالتزام بالتقديم فقط عبر الموقع الرسمي أو التردد على المعاهد المعلنة لتفادي أي تعاملات غير قانونية.

