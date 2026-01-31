إعلان

فستان جريء من المخمل.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي

كتب : أسماء مرسي

12:13 م 31/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هدى الإتربي بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هدى فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل بقصة كب أنيقة وفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، ونسقت معه شال من الفرو بنفس اللون.

وتصميم الفستان من توقيع مصممة الأزياء سارة كيروز.

اختارت هدى مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع بشرتها، من تنفيذ خبير كمال حسين.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة المصفف محمد فطوطة.

أكملت هدى الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد، وحلق، وأسورة، وخاتم من علامة "Louis Diamonds"، لتضفي لمسة من الفخامة على اللوك بالكامل.

