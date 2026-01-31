"سحر اللون الذهبي".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالتها

فستان جريء من المخمل.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هدى الإتربي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة ناعمة ولامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريم مرتدية فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة بالكامل، ما جعل إطلالتها مُلفتة وجاذبة للأنظار.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء التركية نيهان بيكر، والإطلالة من تنسيق الاستايلست بوسي الشهاوي.

اعتمدت ريم مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون أبرز ملامح وجهها من تنفيذ خبيرة التجميل دينا راغب.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف ملاك سامي.

زُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم من علامة "glamour".