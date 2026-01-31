إعلان

"سحر اللون الذهبي".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

01:47 م 31/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الفنانة ريم سامي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة ناعمة ولامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريم مرتدية فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب ومزين بتطريزات لامعة بالكامل، ما جعل إطلالتها مُلفتة وجاذبة للأنظار.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء التركية نيهان بيكر، والإطلالة من تنسيق الاستايلست بوسي الشهاوي.

اعتمدت ريم مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون أبرز ملامح وجهها من تنفيذ خبيرة التجميل دينا راغب.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي بواسطة المصفف ملاك سامي.

زُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم من علامة "glamour".

ريم سامي بفستان ذهبي ريم سامي على إنستجرام إطلالة ريم سامي الفنانة ريم سامي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"
أخبار مصر

7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"
جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الموضة

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان