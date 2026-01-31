إعلان

ريهام حجاج بفستان جريء ولامع.. ما سر اللوك؟

كتب : أسماء مرسي

02:49 م 31/01/2026
كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة ريهام حجاج الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ريهام بفستان طويل باللون الأبيض، جاء مزينا بالكامل بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة جذابة.

وتميز التصميم بقصة الكب التي منحت الإطلالة أناقة ورقيا، كما جاء الفستان منسدلا بانسيابية على الجسم، ما أبرز قوامها بشكل ناعم وأنيق، بينما أضفى القماش الشفاف في الجزء السفلي لمسة جريئة ولافتة.

اعتمدت ريهام مكياجا ناعما يتناسب مع لون الفستان وبشرتها من تنفيذ خبيرة التجميل أسماء عادل.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة المصفف ماهر ديركي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة وحلق، وأسورة من علامة "بولجاري"

ريهام حجاج إنستجرام

