فساتين مكشوفة وتحت الركبة.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل المتحدة

"استغنت عن الفستان".. يسرا بإطلالة شتوية مختلفة في حفل المتحدة

خطفت مجموعة من نجمات الفن الأضواء بإطلالات جريئة ولافتة خلال حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق خريطة دراما رمضان 2026، الذي أقيم في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إنجي المقدم

تألقت إنجي المقدم بفستان أسود ضيق ينسدل بانسيابية على القوام، جاء بقصة مكشوفة من الأعلى مع تحديد واضح لمنطقة الخصر، ما أبرز أنوثتها ومنح الإطلالة طابعا جريئا وأنيقا في آن واحد.

وئام مجدي

اختارت وئام مجدي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، تميز بأكمام شفافة أضفت لمسة عصرية جذابة. ونسقت إطلالتها مع شعر منسدل على الكتفين، ما عزز من بساطة الإطلالة وجرأتها.

صبا مبارك

لفتت صبا مبارك الأنظار بفستان ضيق ملاصق للجسد، أبرز قوامها وجاء مكشوف الظهر، ومرصع بتفاصيل لامعة تشبه المجوهرات، ما منح الإطلالة فخامة واضحة وحضورا لافتا على السجادة الحمراء.