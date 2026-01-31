إعلان

"سيد الألوان".. نجمات خطفن الأنظار بفساتين باللون الأسود في حفل المتحدة

كتب : مصراوي

01:04 ص 31/01/2026 تعديل في 01:04 ص
سيطر اللون الأسود بشكل لافت على إطلالات العديد من النجمات على السجادة الحمراء، في حفل الشركة المتحدة لإطلاق خريطة مسلسلات رمضان 2026، الذي أُقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعله اللون المهيمن والأكثر أناقة ورقيًا في الحدث.

اللون الأسود كلاسيكيًا خالدًا، لكنه في موسم 2026 يأتي بطابع “ملكي”، مع خامات ثقيلة مثل المخمل، والشيفون، والتطريز الذهبي أو الكريستالي، بالإضافة إلى لمسات الفرو والقفازات الطويلة التي أضافت طابعًا دراميًا وشتويًا مناسبًا للأجواء.

أبرز الإطلالات السوداء البارزة:

ليلى علوي:

تألقت ليلى علوي بفستان أسود طويل بقصة off-shoulder مع كاب واسع (cape) وتطريز ذهبي على منطقة الصدر، مكملًا بقفازات سوداء طويلة تضفي لمسة كلاسيكية.

• إلهام شاهين:

اختارت إلهام شاهين فستان أسود مخملي مع طبقات من الدانتيل الشفاف في الأعلى، وأكمام فرو طويلة رمادية-سوداء.

-كارولين عزمي:

ظهرت كارولين عزمي بفستان أسود مخملي طويل بقصة ضيقة من الأعلى مع تنورة واسعة، يبرز جمال الخامة الناعمة واللمعان الخفيف، مع شعر مصفف بأناقة ومكياج قوي يركز على العيون.

-رضوى الشربيني:

رغم أن إطلالة رضوى الشربيني كانت متدرجة الألوان (من الأسود إلى درجات الأخضر/الأصفر الذهبي)، إلا أن القاعدة السوداء الداكنة سيطرت على الفستان الطويل الشفاف المزين، مما جعلها تبدو كجزء من “موجة الأسود” مع لمسة جريئة ومميزة.

