درة تتألق ببدلة أنيقة.. لماذا اختارت اللون البني؟

كيف نسقت نوال الزغبي إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة درة بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت درة مرتدية بدلة أنيقة باللون البني، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.

البدلة من توقيع دار أزياء "فندي" الإيطالية الفاخرة في روما، وتنسيق الاستايلست محمد أشرف.

واعتمدت مكياجا قويا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون البدلة.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

اللون البني من الألوان التي تمنح الإطلالة طابعا أنيقا وساحرا، كما يمنح مرتديه حضورا لافتا ومميزا، ما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات اليومية.

وفي عالم الموضة، يُعرف اللون البني بسهولة تنسيقه مع العديد من الألوان الأخرى، سواء الفاتحة أو الداكنة، كما يضفي لمسة من الفخامة الكلاسيكية والرقي، وفقا لموقع "verywellmind".