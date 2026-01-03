إعلان

"أناقة اللون البيج".. هنا الزاهد بإطلالة شتوية راقية

كتب : أسماء مرسي

02:25 م 03/01/2026
    الفنانة هنا الزاهد (3)
    الفنانة هنا الزاهد (2)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة شتوية راقية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هنا مرتدية بالطو قصير باللون البيج، ونسقت أسفله قميص باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون البني، وقبعة باللون البيج.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

وفقا لموقع "timesofindia"، اللون البيج من الألوان الكلاسيكية التي تضفي على الإطلالة لمسة من الهدوء والرقي، كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف الألوان.

ويسهم هذا اللون في إبراز جمال البشرة، ويمنح المظهر لمسة أنيقة وبسيطة.

