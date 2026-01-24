"جمعت بين الجرأة والأناقة".. مايا دياب بلوك جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت المطربة مايا دياب الأنظار بإطلالة جمعت بين الجرأة والأناقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايا مرتدية جاكيت طويل باللون الأسود من خامة الجلد، يتسم بتصميمه العصري الذي يضيف لمسة من الفخامة والجرأة معا.

ونسقت أسفله توب من المخمل وبنطلون جلدي باللون الأسود، ما منحها مظهرا قويا وجذابا

واعتمدت مكياجا ناعما مع التركيز على رسمة العيون، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة أقراط دائرية، وقبعة سوداء مزينة بدبوس معدني صغير.

وفقا لموقع "lemon8"، ارتداء القبعة إضافة مميزة لأي إطلالة، حيث تسهم في إكمال اللوك بشكل أنيق، كما أنها تضيف لمسة من الجرأة والأناقة، مما يجعل الإطلالة أكثر تميزا و جاذبية.

إضافة إلى، يمكن تنسيق القبعات مع مختلف أنواع الملابس والإكسسوارات.