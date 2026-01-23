أناقة وجرأة.. نجمات خطفن الأنظار بإطلالاتهن هذا الأسبوع

خطفت نجمات الفن الأنظار هذا الأسبوع بإطلالات لافتة جمعت بين الجرأة والأناقة، وتنوعت اختياراتهن بين التصاميم العصرية واللمسات الكلاسيكية.

وفي هذا التقرير نكشف لكم أبرز إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار بإطلالتها هذا الأسبوع، وفق ما أوضح ناقد الموضة هايك شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

رغدة يونس

ارتدت مصممة المجوهرات اللبنانية رغدة يونس فستان طويل باللون الأزرق بصيحة الأوف شولدر شفاف من الأسفل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وعلق ناقد الموضة هايك شاهين على إطلالتها قائلا: "الإطلالة بشكل عام موفقة، حيث أن التطريز مع الدانتيل أضفى لمسة من الجاذبية والرقي، كما أن تنسيق الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين.

مايا رعيدي

ظهرت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح اللامع ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وقال هايك: "الفستان أنيق كما أنه مناسب مع تسريحة الشعر والمكياج".

مريم الناصر

أشاد ناقد الموضة بإطلالة الموديل مريم الناصر، وقال: "تصميم الفستان جيد ومميز، كما إنه مناسب لقوامها وأيضا تسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات موفقين".

نادين نجيم

ظهرت نادين بإطلالة جريئة وجذابة، تميزت بتناسق الألوان ودقة التصميم والتطريز، إلى جانب قصة الصدر.

بالإضافة إلى أن لون الفستان مناسب لبشرتها، وأيضا تسريحة الشعر والمكياج موفقين.

شيرين بيوتي

أوضح هايك أن إطلالة شيرين راقية والفستان مناسب لجسمها، لكن تسريحة الشعر والمكياج موفقين.

