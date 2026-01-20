إعلان

أناقة وبساطة.. رانيا منصور تخطف الأنظار بلوك ناعم

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 20/01/2026
ظهرت الفنانة رانيا منصور بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

ارتدت رانيا جاكيت طويل باللونين الأسود والأحمر ونسقت أسفله تي شيرت وبنطلون باللون الأسود.

وفقا لـ "fashiontimes"، المكياج الهادئ يعكس الأناقة والبساطة دون مبالغة، ويبرز جمال الملامح الطبيعية بطريقة راقية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وتركت رانيا خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب انسيابي أنيق.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود ونظارة شمسية بنفس اللون.

الفنانة رانيا منصور رانيا منصور على إنستجرام إطلالة رانيا منصور

