إعلان

رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير

كتب : محمد نصار

03:13 م 07/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير (1)
  • عرض 6 صورة
    رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير (2)
  • عرض 6 صورة
    رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير (3)
  • عرض 6 صورة
    رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير (6)
  • عرض 6 صورة
    رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المتحف المصري الكبير، أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر.

كان في استقبال الضيفين والوفد المرافق الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث اصطحبهم في جولة داخل المتحف للتعرف على أبرز معالمه ومقتنياته الأثرية.

وتضمنت جولة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة عرض متحفي، تروي موضوعاتها المتنوعة تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ عصر بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني ثم قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور أحمد غنيم هدية تذكارية لرئيس مجموعة البنك الدولي الذي أعرب عن بالغ إعجابهم وتقديرهم لما شهده في المتحف من تصميم معماري متميز، وما يضمه من قطع أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيدًا بسيناريو العرض المتحفي وروعة أسلوب تقديمه.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الدولي المتحف المصري الكبير السياحة والآثار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
شئون عربية و دولية

"بحجة تأمين اليورانيوم".. هل يرسل ترامب قوات أمريكية برية إلى إيران؟
لأول مرة منذ 45 يوما.. أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة تعود للارتفاع
أخبار البنوك

لأول مرة منذ 45 يوما.. أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة تعود للارتفاع
تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
أخبار المحافظات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
شئون عربية و دولية

لغز حطام العراق.. كيف كشفت بقايا "الرمح الأزرق" تفاصيل عملية اغتيال خامنئي؟
بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل
شئون عربية و دولية

بذريعة الطوارئ.. واشنطن تتجاوز الكونجرس لبيع أكثر من 20 ألف قنبلة لإسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان