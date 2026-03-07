الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية

استقبل المتحف المصري الكبير، أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وحرمه، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى مصر.

كان في استقبال الضيفين والوفد المرافق الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث اصطحبهم في جولة داخل المتحف للتعرف على أبرز معالمه ومقتنياته الأثرية.

وتضمنت جولة الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة عرض متحفي، تروي موضوعاتها المتنوعة تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ عصر بداية الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني ثم قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور أحمد غنيم هدية تذكارية لرئيس مجموعة البنك الدولي الذي أعرب عن بالغ إعجابهم وتقديرهم لما شهده في المتحف من تصميم معماري متميز، وما يضمه من قطع أثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيدًا بسيناريو العرض المتحفي وروعة أسلوب تقديمه.

