اللون الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في حفل Joy Awards- من الأجمل؟

تزينت السجادة الحمراء لحفل Joy Awards في نسخته السادسة بالرياض بإطلالات مختلفة وجذابة للنجمات.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه على "إنستجرام" على إطلالات عدد من الفنانات خلال الحفل

مايا دياب

أشاد ناقد الموضة إيلي حنا بإطلالة المطربة مايا دياب، معربا عن دهشته الإيجابية من ظهورها بأسلوب أقل جرأة من المعتاد، لكنه في الوقت نفسه جاء أنيقا ومتناغما مع أجواء الحفل.

ووصف الإطلالة بأنها تعكس روح Hollywood Glamour بأسلوب راق، لافتا إلى أن الفستان فخما ومناسبا لقوامها، كما أضفى الوشاح المخملي الأسود لمسة إضافية من الرُقي.

كما أثنى على تناغم تنسيق المجوهرات وتسريحة الشعر والمكياج، مشيرا إلى أن لون شعر مايا الجديد منحها حضورا أكثر شبابا.

نانسي عجرم

أوضح ناقد الموضة اللبناني أن ظهور نانسي عجرم جاء أضعف من المتوقع مقارنة بمكانتها الفنية، لكنها افتقرت إلى عنصر الإبهار الذي كان متوقعا منها في مناسبة بحجم الحفل، ما جعلها إطلالتها عادية.

ورغم ذلك، تسريحة الشعر والمكياج كانا موفقين.

نيللي كريم

وصف إطلالة الفنانة نيللي كريم بأنها رائعة من حيث التصميم، لكنها لم تناسبها بالشكل الأمثل، خاصة من ناحية اللون الذي بدا باهتا عليها، إضافة إلى ملاحظات على الجزء السفلي من الفستان.

إليسا

أشار "حنا" إلى أن إطلالة إليسا في حفل Joy Awards من أجمل إطلالاتها، ووصفها بأنها الأكثر تكاملا خلال مسيرتها الفنية.

وأوضح أن الفستان جاء فخما وراقيا ومتناغما مع شكل جسمها بشكل مثالي، خاصة تصميم الكورسيه الذي أبرز قوامها بأسلوب أنثوي أنيق، أضفت الأكمام والقفازات لمسة متناسقة مع الإطلالة.

كما لفت العقد المرصع بحجر الزمرد الأنظار، وأضفى على اللوك لمسة من الفخامة والتميز.

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة أنيقة رغم اعتمادها على أسلوبها المعتاد، حيث جاء الفستان مناسبا لقوامها بشكل واضح،

وأشاد "حنا" بتدرجات الألوان والتصميم العام، مع بعض الملاحظات على الزهور المضافة أسفل الفستان، أما تنسيق الشعر والمكياج والمجوهرات كان موفقا ومتكاملا مع الإطلالة.

هاندا أرتشيل

أشاد إيلي حنا باختيارات الممثلة التركية هاندا أرتشيل التي تناسبت مع طبيعة الحفل، ووُصف إطلالتها بالراقية والفخمة والملكية، كما جاء التنسيق العام موفقا جدا.

رزان جمال

كانت إطلالة رزان جمال الأكثر جدلا في الحفل، حيث وصفها "حنا" بأنها فاشلة من حيث اللون والقماش والتصميم والتنسيق.

ورأى ناقد الموضة أن الفستان لم يبرز قوامها ولم يكن مناسبا لأجواء الحدث المميز.

أصالة

رأى "إيلي" أن إطلالة أصالة جاءت مكررة وغير مناسبة لـ Joy Awards، رغم جمال الفستان، مشيرا إلى أن التصميم أفسد شكل جسمها، كما أن تسريحة الشعر لم تكن موفقة، وجاء المكياج جيدا.

درة

كما أوضح ناقد الموضة اللبناني حايك شاهين خلال مقطع فيديو على صفحته بموقع "إنستجرام" أن إطلالة درة لم تكن على مستوى أناقتها المعتادة، وجاءت أقل من التوقعات.

ورغم جمال الفستان، إلا أن بعض التفاصيل المتكررة، خاصة فتحة الفستان، قللت من قيمته، كما اعتُبر الجزء العلوي وقصة الظهر من أجمل تفاصيل اللوك.

يسرا

أشار "حايك" إلى أن تصميم إطلالة يسرا جاء مبالغا فيه، كما أنها لم تكن متكاملة أو موفقة بالكامل.

صبا مبارك

وصف ناقد الموضة اللبناني إطلالة صبا مبارك بأنها تشبه إطلالات المهرجانات العالمية.

ورغم كثرة التفاصيل في الفستان، جاء التصميم متناغما معها، خاصة "الكورسيه" وتدرجات التل، كما كان تنسيق الشعر والمكياج والمجوهرات متكاملا وأنيقا.

نسرين طافش

رأى الناقد حايك شاهين أن إطلالة نسرين طافش لا تناسب الحدث، ووصفها بـ "العادية" وافتقارها لأي تفاصيل مميزة.

بسنت شوقي

أشاد بلون الفستان وقصته، إلا أن الإطلالة بشكل عام وُصفت بالعادية مقارنة بضخامة الحدث، مع غياب عنصر الإبهار رغم تنسيقها الجيد.

مي عمر

رأى الناقد حايك شاهين أن مي عمر حاولت تقديم إطلالة قوية، لكنها واجهت صعوبة بسبب دمج عدة أفكار في تصميم واحد.

وأشار إلى أن الفستان كان يمكن أن ينجح أكثر لو استُبعدت "الكاب" أو تعديل قصة الأكتاف.

