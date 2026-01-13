درة بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور.. سر اللوك

ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة، وذلك من خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت درة بفستان طويل باللون البيبي بلو يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم "christianabdallahcouture".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت درة أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.