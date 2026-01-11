تألقت ساندي بـ لوك لامع ومميز، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت مرتدية فستانا باللون الأسود اللامع، ذو أكمام طويلة وقصة ضيقة تبرز القوام، مع ياقة واسعة قليلاً.

واختارت تصفيفة الشعر مربوطة على شكل ذيل حصان للخلف، مع مكياج قوي وبارز، يركز على العيون والشفاه الممتلئة، مع إكسسوارات تشمل أقراطاً متدلية لامعة.

ووفق "فوج"، فإن الأسود اللامع هو مزيج كلاسيكي للسهرات والمناسبات، ويحمل دلالات محددة وفقاً لصحف الموضة منها الرقي والقوة، ويرمز إلى الأناقة، والرقي، والقوة، والهيبة.