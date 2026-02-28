إعلان

لحظة سقوط طائرة مسيرة إيرانية على مطار الكويت الدولي |فيديو

كتب : محمد جعفر

09:22 م 28/02/2026 تعديل في 09:24 م

لحظة سقوط طائرة مسيرة إيرانية على مطار الكويت الدو

أظهرت مقاطع فيديو مصورة مشاهد للحظة سقوط طائرة مسيرة إيرانية على مطار الكويت الدولي، على خلفية التطورات الإقليمية الراهنة.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرة مسيّرة استهدفت مبنى الركاب رقم (T1)، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين بجروح طفيفة، إلى جانب وقوع أضرار مادية محدودة في مرافق المبنى.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، مؤكدة أن الوضع أصبح "تحت السيطرة الكاملة" عقب التعامل السريع مع الحادث وتأمين الموقع بشكل كامل، مشيرًة إلى استمرار فرق التقييم في تنفيذ أعمال المعالجة وإعادة تنظيم العمليات التشغيلية داخل المطار، بما يضمن استئناف الحركة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، مع التأكيد على أن أمن المسافرين والعاملين يأتي في صدارة أولويات السلطات الكويتية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كانت السلطات الكويتية قد اتخذت في وقت سابق قرارًا احترازيًا بإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر، على خلفية التوترات المتزايدة عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

