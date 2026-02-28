لحظة سقوط طائرة مسيرة إيرانية على مطار الكويت الدولي |فيديو

أظهرت مقاطع فيديو مصورة مشاهد للحظة سقوط طائرة مسيرة إيرانية على مطار الكويت الدولي، على خلفية التطورات الإقليمية الراهنة.

لحظة سقوط المسيرة على مطار الكويت https://t.co/izAeaXdMmc pic.twitter.com/L5nx4o5pG2 — مالك الروقي (@alrougui) February 28, 2026

كانت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرة مسيّرة استهدفت مبنى الركاب رقم (T1)، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين بجروح طفيفة، إلى جانب وقوع أضرار مادية محدودة في مرافق المبنى.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة باشرت فورًا تنفيذ بروتوكولات الطوارئ المعتمدة، مؤكدة أن الوضع أصبح "تحت السيطرة الكاملة" عقب التعامل السريع مع الحادث وتأمين الموقع بشكل كامل، مشيرًة إلى استمرار فرق التقييم في تنفيذ أعمال المعالجة وإعادة تنظيم العمليات التشغيلية داخل المطار، بما يضمن استئناف الحركة وفق أعلى معايير السلامة العالمية، مع التأكيد على أن أمن المسافرين والعاملين يأتي في صدارة أولويات السلطات الكويتية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كانت السلطات الكويتية قد اتخذت في وقت سابق قرارًا احترازيًا بإلغاء جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى إيران حتى إشعار آخر، على خلفية التوترات المتزايدة عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

لقطات لمطار الكويت بعد تعرضه لاستهداف بطائرة مسيرة إيرانية https://t.co/VQvuOIauqL pic.twitter.com/7mA9FXLsLE — مالك الروقي (@alrougui) February 28, 2026

عاجل / أضرار مادية لعدد من مركبات الموظفين بعد استهداف مطار الكويت الدولي .#الكويت#مطار_الكويت_الدولي pic.twitter.com/zKmp8Lic3U — الاحداث الكويتية 🇰🇼 (@Ahdath_kw) February 28, 2026