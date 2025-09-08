إعلان

كارمن سليمان تتألق بالأحمر.. ما سر اللوك؟

11:06 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "INSTYLE"، تمنح تسريحة الشعر ذيل الحصان إطلالة طبيعية وجذابة وأنيقة للمرأة، كما أنها تناسب مختلف المناسبات مثل الكاجوال والسهرات والحفلات والإطلالات المسائية.

وارتدت كارمن فستان باللون الأحمر "كت" مزينا بالورود من أعلى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.

واختارت كارمن تصفيفة الشعر ذيل الحصان التي تناسب ملامح وجهها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

