كارثية وصادمة.. أسوأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان فينيسيا

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت بعض النجمات بإطلالات غير موفقة خلال حضورهن فعاليات ختام مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ82 في مدينة البندقية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أسوأ إطلالات لنجمات الفن في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفقا لموقعي "nytimes" و"pagesix".

ماريا بورخيس

ظهرت عارضة الأزياء الأنغولية ماريا بورخيس بفستان طويل بقصة ضيقة عند منطقة الخصر لا يتناسب مع طبيعة جسمها، ومزينا بتطريزات لامعة من الأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

صوفيا كوبولا

ارتدت المخرجة الأمريكية صوفيا كوبولا فستانا طويلا بقصة قديمة مزيج من اللونين الأسود والذهبي، بقصة انسيابية على الجسم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

توماسين ماكنزي

أطلت الممثلة النيوزيلندية بفستان طويل مزيج من اللونين الأبيض والأسود، بقصة منفوشة من أسفل، مع وضع مكياجا باللون الأحمر الناري، وتسريحة شعر غريبة.

كيت بلانشيت

ظهرت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت في الصورة وهي ترتدي فستانا من قطعتين، الجزء العلوي عبارة عن بلوزة سوداء، والجزء السفلي جيب منفوشة مصنوعة من طبقات من القماش المطبوع برسوم تشبه ريش الطيور، ما منحها مظهرا غير تقليدي.