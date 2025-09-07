بالأحمر الناري... فيفي عبده تتألق بفستان ساحر

كتبت.. أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة فيفي عبده بفستان طويل واسع باللون الأحمر الناري، خلال عدة صور نشرتها على الانستجرام، ويتميز بقَصّة أوف شولدر تكشف الأكتاف وتمنحه لمسة أنثوية ملفتة.

وكانت أكمام الفستان واسعة منسدله بشكل فضفاض، ما يضيف حركة وانسيابية للفستان مع كل خطوة.

نوع القماش ناعم لامع قليلًا، يعكس الضوء بطريقة تضفي فخامة على الإطلالة.

أكملت الإطلالة بوشاح أسود مرصّع بكرات ملونة صغيرة، منح لمسة عصرية مرحة وكسر من قوة اللون الأحمر.