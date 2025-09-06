إعلان

الأبيض يليق بها.. ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار بإطلالتها

07:22 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال لبنان عام 2024، ندى كوسا الأنظار بإطلالتها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ندى فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة انسيابية على الجسم ومتعدد الطبقات.

نسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون البيج، وحقيبة يد باللون الأصفر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

زينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وقلادة، وأسورة.

ودائما ما تعتاد ندى على خطف أنظار متابعيها بإطلالتها المميزة والساحرة، والتي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

