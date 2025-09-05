كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت نسرين مرتدية طقما من قطعتين باللون الأسود، يتكون من توب قصير بصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه بنطلون واسع.

واعتمدت نسرين مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الذهبي، وحقيبة يد باللون الأصفر.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وسلسلة، بالإضافة إلى، نظارة شمسية باللون الأسود.

مصممة أزياء تعلق على الإطلالة

وصفت استشارية الموضة ومصممة الأزياء، زينب الشوربجي، إطلالة نسرين بأنها عصرية وجريئة، حيث اختارت لونا محايدا وهو الأسود.

وتابعت أن تتكوّن الإطلالة من قطعتين قطعة علوية مكشوفة الصدر والظهر، ما جعلها أكثر جرأة.

وأوضحت في تصريح لـ"مصراوي" أن القطعة العلوية المكشوفة من الصدر والظهر أضافت جرأة للمظهر، بينما كانت الحقيبة الصفراء، المستوحاة من حقيبة "كيلي" الشهيرة من هيرمس، هي العنصر الذي جعل الإطلالة لافتة للنظر بشكل أكبر.