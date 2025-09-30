إعلان

بفستان جذاب وتورتة غير تقليدية.. دينا ابنة هبة قطب تخطف الأنظار في حفل زفافها

كتبت- شيماء مرسي

05:49 م 30/09/2025
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب (4)
    زفاف دينا ابنة هبة قطب (5)
    زفاف دينا ابنة هبة قطب (6)
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب
    زفاف دينا ابنة هبة قطب

احتفلت الميكب أرتيست دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب بحفل زفافها في أجواء مبهجة مع الأصدقاء والأقارب.

وأطلت دينا بفستان زفاف طويل باللون الأبيض مزينا بالدانتيل والتطريزات بالكامل، ونسقت مع إطلالتها طرحة زفاف طويلة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.

وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

تورتة غير تقليدية

خطفت دينا الأنظار في حفل زفافها بـ تورتة كبيرة الحجم مكونة من طبقات الدجاج المقلي بدلاً من التورتة التقليدية المتعارف عليها في حفلات الزفاف، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا هشام ابنة هبة قطب زفاف دينا هشام

