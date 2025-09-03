من الأجمل؟.. 18 صورة لـ ملكات جمال مصر المتأهلات للنهائيات

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2025 عن القائمة النهائية للمرشحات، حيث تتنافس أجمل الفتيات وأكثرهن تميزا على اللقب.

ووفقا للموقع الرسمي للمسابقة "Miss Egypt"، تضم القائمة النهائية الأسماء التالية:

سما كمال.

بنان ماهر.

نورسين عبد الحميد.

رنا محمد.

جونير سمير.

مسابقة ملكة جمال مصر

تعتبر مسابقة ملكة جمال مصر منظمة معترف بها تهدف إلى الاحتفاء بجمال وثقافة المرأة المصرية، وتسليط الضوء على دورها الفعال في المجتمع، كما تسعى لى تمكين المرأة وتقديمها كنموذج إيجابي.

تاريخ المسابقة وأهدافها

تعود جذور مسابقة ملكة جمال مصر إلى عام 1927، وفي عام 2016 تم إطلاق "بنت مصر" كامتداد لها بهدف تقديم نسخة حديثة تتواكب مع العصر.

تهدف المسابقة إلى إبراز مواهب السيدات المصريات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن، بالإضافة إلى مساعدتهن على خلق فرص جديدة وتحقيق طموحاتهن.