خطفت الأنظار بجمالها.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة الجمال لونا

كتبت- شيماء مرسي

توجت لونا لويتيل بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025 في الحفل الذي أقيم بمركز مؤتمرات جودافاري صن رايز في لاليتبور.

تفاصيل الإطلالة

وخطفت لونا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون باللون الرصاصي "كت" شفاف عند منطقة الخصر ومزود بإكستنشن من الجانبين.

واعتمدت لونا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة وأقراط طويلة وتاج باللون الفضي، واختارت لونا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز معلومات عن لونا لويتيل الفائزة بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، وفقا لـ "missworld".

أبرز المعلومات

-تبلغ من العمر 26 عاما.

-مقيمة في إستراليا.

-تمثل لونا نيبال في مهرجان ملكة جمال العالم الرابع والسبعين عام 2027.

-تهتم برياضة الغطس والسفر والرقص.

-كانت الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال المراهقات في نيبال عام 2015.

-تسعى دائما للدفاع عن القضايا الاجتماعية وحقوق المرأة.

-حصلت أيضا على لقب "ملكة جمال DHI".

-ترغب في توفير الدعم النفسي للمراهقات في المناطق الريفية في نيبال.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام حوالي 5,890 ألف متابع.