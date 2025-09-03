إعلان

خطفت الأنظار بجمالها.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة الجمال لونا

04:30 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    لونا مقيمة في إستراليا_6
    لونا لويتيل_5
    لونا لويتيل ملكة جمال نيبال العالمية 2025_4
    لونا تبلغ من العمر 26 عاما_3
    لونا بفستان جريء_2
    لونا بفستان باللون الرصاصي_1
    كانت الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال المراهقات في نيبال عام 2015_20
    خطفت لونا الأنظار بإطلالتها_19
    معلومات عن لونا لويتيل_7
    يتابعها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام حوالي 5,890 ألف متابع_9
    توجت لونا لويتيل بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025_16
    تهتم برياضة الغطس والسفر والرقص_15
    حصلت أيضا على لقب ملكة جمال DHI_17
    تسعى دائما للدفاع عن القضايا الاجتماعية وحقوق المرأة_13
    ترغب في توفير الدعم النفسي للمراهقات في المناطق الريفية في نيبال_12
    اعتمدت لونا مكياجا قويا_11
    أبرز المعلومات عن لونا_10
    تمثل لونا نيبال في مهرجان ملكة جمال العالم الرابع والسبعين عام 2027_14
    خطفت الأنظار بجمالها.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة الجمال لونا_18
كتبت- شيماء مرسي

توجت لونا لويتيل بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025 في الحفل الذي أقيم بمركز مؤتمرات جودافاري صن رايز في لاليتبور.

تفاصيل الإطلالة

وخطفت لونا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستان طويل باللون باللون الرصاصي "كت" شفاف عند منطقة الخصر ومزود بإكستنشن من الجانبين.

واعتمدت لونا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضع أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة وأقراط طويلة وتاج باللون الفضي، واختارت لونا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز معلومات عن لونا لويتيل الفائزة بلقب ملكة جمال نيبال العالمية 2025، وفقا لـ "missworld".

أبرز المعلومات

-تبلغ من العمر 26 عاما.

-مقيمة في إستراليا.

-تمثل لونا نيبال في مهرجان ملكة جمال العالم الرابع والسبعين عام 2027.

-تهتم برياضة الغطس والسفر والرقص.

-كانت الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال المراهقات في نيبال عام 2015.

-تسعى دائما للدفاع عن القضايا الاجتماعية وحقوق المرأة.

-حصلت أيضا على لقب "ملكة جمال DHI".

-ترغب في توفير الدعم النفسي للمراهقات في المناطق الريفية في نيبال.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام حوالي 5,890 ألف متابع.

لونا لويتيل خطفت الأنظار بجمالها ملكة الجمال مركز مؤتمرات جودافاري صن رايز لاليتبور
