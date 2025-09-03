كتبت- شيماء مرسي

في عام 2025، أثار عدد من نجوم ونجمات الفن حالة من الجدل بسبب إطلالاتهم الغريبة وغير التقليدية.

وقد تنوعت هذه التصميمات بين الجريئة والألوان المبهجة والإكسسوارات غير المألوفة.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أبرز النجوم والنجمات التي ظهرن بإطلالات أثارت الجدل في 2025.

مايا دياب

أطلت مايا بفستان أسود ضيق يتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، وأكملت إطلالتها بتاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة.

ميريام فارس

ظهرت المطربة ميريام فارس بفستان قصير باللون البنفسجي الداكن، يتميز بكورسيه مصنوع من الدانتيل مدمج بجزء جلدي، وقصة شراشيب في القسم السفلي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وأكملت الإطلالة بقلادة وحلق دائري.

وانتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالتها في مقطع فيديو نشره على "إنستجرام" قائلا: "ميريام نجمة عالمية، وما بصير تكون إطلالتها بهذا الشكل، الفستان يشبه ملابس النوم، اللوك نو كومنت".

أحمد سعد

ظهر الفنان أحمد سعد بقميص باللون الأسود المنقط بالأبيض ونسق معه بنطلون قصير وغريب باللون الأسود

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لمصراوي على إطلالته قائلة: "بالرغم من أن القطعة التي ارتداها أحمد عصرية وتُرتدى في العديد من البلدان حول العالم، فإنها لا تناسب المجتمع المصري إطلاقا".

وأضافت زينب: "القميص من الحرير الأسود المنقط بالأبيض، والذي يعد من صيحات الموضة العالمية، أما السروال، فهو من نوع "culottes"، الذي يصل طوله إلى الكاحل أو أعلاه بقليل، ويشار به عادة إلى البناطيل النسائية".

واختتمت مصممة الأزياء: "كان ممكن يختار شيئا مريحا وعصريا ويناسب أجواء الحفل والمجتمع العربي في نفس الوقت".

وقيمت مصممة الأزياء زينب الشوربجي هذه الإطلالة بـ 1 من 10.

محمد رمضان

أطل الفنان محمد رمضان بإطلالة غريبة خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون بولاية كاليفورنيا الأمريكية بـ بنطلون أسود وكارديجان بنفس اللون، تميز بتصميم مطبوع على ظهره يحمل رمز مفتاح الحياة الفرعوني.