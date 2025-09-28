إعلان

مي عمر بإطلالة جريئة.. كيف نسقت اللوك؟

كتب : مصراوي

04:20 م 28/09/2025
    مي عمر بإطلالة جريئة

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يمنح اللون الأسود إطلالة جذابة وأنيقة لمرتديه، كما أن يمكن تنسيقه مع إكسسوارات كالحذاء والحقيبة بألوان مثل الأسود، كما فعلت الفنانة مي عمر.

وظهرت مي بفستان طويل جريء "كت" بفتحة ساق جريئة؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة، ساعة يد.

