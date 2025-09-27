كيف نسقت آيتن عامر إطلالتها في أحدث ظهور؟

بعد 24 ساعة من التتويج.. ملكة جمال تايلاند تفقد لقبها بسبب فضيحة فيديو

بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة آيتن عامر بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت آيتن بفستان طويل باللون البيج، تميز بأنه بقصة واسعة من أسفل، من تنسيق الاستايلست "إيمان خميسي".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود من تنفيذ خبير التجميل إيهاب محروس.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون البني.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة، وأسورة، وخاتم.