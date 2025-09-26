غادة عادل وابنها يخطفان الأنظار في مهرجان الغردقة السينمائي للشباب

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة غادة عادل بإطلالة أنيقة ولافتة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الغردقة السينمائي للشباب.

حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الرمادي الفاتح، تميز بأكمام طويلة واسعة وقصة عصرية تمنحها مظهرًا أنثويًا راقيًا.

وأكملت إطلالتها بحذاء فضي بكعب عالٍ، مع أقراط متدلية براقة، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها، بينما تركت شعرها منسدلًا بتموجات بسيطة زادت من جاذبيتها.

أما ابنها، فقد اختار لوك شبابي كلاسيكي عصري، إذ ارتدى بدلة سوداء مع قميص أبيض بدون ربطة عنق، ونسّقها مع حذاء رياضي أبيض أضفى لمسة عصرية وكاجوال على الإطلالة، ليشكل مع والدته ثنائيًا مميزًا على السجادة الحمراء.