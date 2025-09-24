فستان قصير وجامبسوت شفاف.. هيفاء وهبي بإطلالات جريئة

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالات جريئة ومميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء بفستان قصير من قماش الريش، باللون الفوشيا، تميز بتصميمه المكشوف من منطقة الظهر، ونسقت معه حذاء بنفس اللون.

وأكملت الإطلالة بمكياج قوي أبرز ملامح عينيها، مع تسريحة شعر منسدلة على الكتفين.

واختارت مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت جامبسوت شفاف باللون الفوشيا، مزينا بتطريزات لامعة، ونسقت معه جاكيت من الفرو بنفس الدرجة.

وفقا لموقع "glowsteady"، اللون الفوشيا من الألوان الجريئة والجذابة التي تضفي مظهرا أنيقة للإطلالة، حيث يمنح مرتديه حضورا مميزا، ويبرز جمال البشرة سواء كانت فاتحة أو داكنة.