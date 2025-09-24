بصيحة الظهر المكشوف.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة، بإطلالة ساحرة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مرتدية فستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الأسود بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من خاتم، وأسورة، وحلق.

تفاصيل الإطلالة

الفستان من توقيع مصممة الأزياء ميساء وحيد، وتنسيق الاستايلست إسلام متولي.

والمكياج من تنفيذ خبيرة التجميل ضحى مختار.

وتسريحة الشعر بواسطة صالون سيلفيا بيرنابا للتجميل.

والمجوهرات من العلامة الشهيرة "Ferozah Jewellery".