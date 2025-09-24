إعلان

ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

01:11 م 24/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    برافينار سينج
  • عرض 4 صورة
    برافينار سينج
  • عرض 4 صورة
    برافينار سينج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "برافينار" مرتدية فستان طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ونسقت معه وشاح على رأسها بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال الكون على نشر صورها وأحدث إطلالتها التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.

برافينار سينج ملكة جمال الكون اطلالة ملكة جمال الكون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة