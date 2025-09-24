ملكة جمال الكون بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

عارضة أزياء وملكة جمال.. من هي إيزابيلا مينين التي خطفت الأنظار بفستان

ظهرت ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "برافينار" مرتدية فستان طويلا باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، ونسقت معه وشاح على رأسها بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال الكون على نشر صورها وأحدث إطلالتها التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.