رانيا يوسف بفستان جريء.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- شيماء مرسي

01:47 م 23/09/2025
ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يجعل اللون البيج جسم المرأة أنحف ويظهر رشاقتها، كما إنه يضفي لمسة من الجاذبية والأناقة.

وتألقت رانيا بفستان قصير باللون البيج بصيحة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج.

واعتمدت رانيا مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت رانيا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت رانيا مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وقبعة باللون البيج.

إطلالة جريئة الفنانة رانيا يوسف فستان جريء

