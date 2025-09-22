إعلان

إنجي علي بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : مصراوي

06:09 م 22/09/2025
    إنجي علي
ظهرت الإعلامية إنجي علي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت إنجي فستان طويل بصيحة الظهر المكشوف يتناسب مع قوامها.

واعتمدت إنجي مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست سارة نادي.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة متعددة الأدوار وخاتم ومجموعة أساور.

واختارت إنجي أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة صالون الصغير.

إنجي علي

