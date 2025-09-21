بالأسود.. يارا السكري تتألق في أحدث ظهور

كتبت - شيماء مرسي

خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار بعدما نشرت صورا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت يارا بقميص بلا أكمام بلون أسود موحد، بقصة مستقيمة وأنيقة، ومربوط بحزام رفيع عند الخصر يبرز القوام بطريقة أنثوية وراقية.

كما ارتدت قبعة صيفية بلون فاتح، وساعة يد سوداء بتفاصيل ذهبية، وأقراط ذهبية صغيرة وأنيقة، وإسورة بسيطة، بينما الأظافر مطلية باللون الأحمر.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوع إلى الخلف، مع مكياج طبيعي بارز، مع تركيز واضح على أحمر الشفاه الأحمر.

وبحسب مجلة فوج، فإن اختيار يارا اللون الأسود، يعطي الإطلالة طابعا كلاسيكيا أنيقا، ويظهر الثقة والنضج في الذوق.