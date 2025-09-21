إعلان

بالأسود.. يارا السكري تتألق في أحدث ظهور

08:19 م الأحد 21 سبتمبر 2025

يارا السكري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - شيماء مرسي

خطفت الفنانة يارا السكري، الأنظار بعدما نشرت صورا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام.

وظهرت يارا بقميص بلا أكمام بلون أسود موحد، بقصة مستقيمة وأنيقة، ومربوط بحزام رفيع عند الخصر يبرز القوام بطريقة أنثوية وراقية.

كما ارتدت قبعة صيفية بلون فاتح، وساعة يد سوداء بتفاصيل ذهبية، وأقراط ذهبية صغيرة وأنيقة، وإسورة بسيطة، بينما الأظافر مطلية باللون الأحمر.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوع إلى الخلف، مع مكياج طبيعي بارز، مع تركيز واضح على أحمر الشفاه الأحمر.

وبحسب مجلة فوج، فإن اختيار يارا اللون الأسود، يعطي الإطلالة طابعا كلاسيكيا أنيقا، ويظهر الثقة والنضج في الذوق.

يارا السكري اطلالة يارا السكري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة