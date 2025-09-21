جمالها جذاب.. تتويج فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت فاطمة بوش بلقب ملكة جمال الكون المكسيكية في حفل أُقيم في في القصر الحكومي في جوادالاخارا، ولاية خاليسكو.

ومن المقرر أن تمثل المكسيك في النسخة الرابعة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون في تايلاند.

ظهرت فاطمة في الحفل بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وفي هذا السياق، نستعرض لكم أبرز المعلومات التي قد لا تعرفونها عن ملكة جمال الكون 2025، وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "hola".

- اسمها فاطمة بوش.

- تعمل مصممة أزياء.

- وُلدت في تاباسكو، المكسيك.

- تبلغ من العمر 24 عاما.

- لم تكن لديها خبرة سابقة في مسابقات الجمال.

- واجهت منذ صغرها تحديات مثل عُسر القراءة، اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه.

- ركزت في البداية على دراستها في تصميم الأزياء والملابس.

- بدأت تتلقى دعوات للمشاركة في المسابقات منذ عام 2019.

- شاركت رسميا لأول مرة في عام 2025.

- اعتادت مشاهدة مسابقات الجمال مع والدتها في صغرها.

- بدأت بالمشاركة في الأنشطة الخيرية والإنسانية منذ سن 14 عاما.

- تعشق ركوب الخيل، التنس، الموسيقى، القراءة، والرسم.

- تتمتع بشخصية هادئة، لكن قوية ومثابرة.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون المكسيك لعام 2025.

- أبهرت لجنة التحكيم بجمالها وذكائها وفازت باللقب.

- ستمثل المكسيك في نهائيات ملكة جمال الكون 2025.

- تحرص على مشاركة متابعيها صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على إنستجرام 461 ألف متابع.