خطفت الأنظار بخاتم خطوبتها.. معلومات عن عارضة الأزياء إلسا هوسك

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت عارضة الأزياء السويدية إلسا هوسك خطوبتها على شريكها رجل الأعمال توم دالي بعد قصة حب دامت 10 سنوات، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت إلسا الأنظار بخاتم خطوبتها من الألماس عيار 10 قيراط ومرصع بـ 46 ماسة صغيرة من دار "تيفاني آند كو" الأمريكية.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن عارضة الأزياء السويدية "إلسا هوسك"، وفقا لما كشفته مجلة "فوج".

-عارضة أزياء سويدية.

-ولدت في 7 نوفمبر 1988.

-ولدت في مدينة ستوكهولم بالسويد.

-التقت مع شريك حياتها توم لأول مرة في عام 2011.

-بدأت مسيرتها في عالم الموضة والأزياء في سن الرابعة عشرة.

-قبل دخولها عالم الأزياء كانت إلسا لاعبة كرة سلة في الدوري السويدي للسيدات.

-لم تستطع إلسا التوفيق بين واجباتها كعارضة أزياء ولاعبة فريق كرة السلة، لذا تركت مجال الكرة واختارت عالم الأزياء.

-بدأت عرض الأزياء بعد أن أرسل والدها صورها إلى عارضات الأزياء الشهيرة.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 8.6 مليون متابع.

-ظهرت في عروض أزياء فيكتوريا سيكريت من عام 2011 إلى 2018.







