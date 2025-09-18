كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة رانيا منصور أحدث ظهور من كواليس مسلسل وتر حساس، خطفت رانيا منصور وغادة عادل الأنظار كل بإطلالة مختلفة.

رانيا منصور اختارت فستانًا طويلًا بتصميم عصري ممزوج بدرجات الفوشيا مع لمسات من ألوان أخرى.

مما منحها إطلالة مبهجة وحيوية تعكس روحًا مرحة وتناسب أجواء الكواليس المليئة بالطاقة.

الألوان المتداخلة في الفستان أضفت على مظهرها لمسة فنية أنيقة جعلت الإطلالة مميزة.

غادة عادل فضّلت البساطة والرقي بفستان أبيض كت، جمع بين الأناقة الناعمة واللمسة الكلاسيكية التي تليق بها.

اللون الأبيض أظهر إشراقتها الطبيعية وأضفى هدوءًا ورونقًا على حضورها.

الثنائي قدّم مزيجًا متناغمًا بين الحيوية والنعومة، حيث جسدت رانيا الألوان المبهجة بينما عكست غادة الأناقة البسيطة.

سر اللوك وفق صحف عالمية مثل فوج:

عند رانيا منصور يكمن في اختيارها فستانًا ملونًا يمزج الفوشيا مع عدة ألوان أخرى، ليعكس شخصيتها الحيوية ويمنح حضورها لمسة مرحة وجذابة.

أما غادة عادل فاختارت الأبيض الكلاسيكي بفستان كت بسيط، لتؤكد أن الأناقة أحيانًا في البساطة، حيث أبرز اللون إشراقتها ونعومتها بلا أي تكلف.