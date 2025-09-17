وئام مجدي بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة وئام مجدي، بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت وئام مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي بقصة انسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المسندلة على الجانبين.

وفقا لموقع "funkyforty"، ارتداء فستان باللون البرتقالي يلفت الأنظار بسهولة، ويضفي جاذبية على المظهر، ما يجعله خيارا رائعا للإطلالات الصيفية.

كما أن هذا اللون يتناسب مع ألوان البشرة المختلفة، ما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.