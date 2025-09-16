داليا البحيري بإطلالة أنيقة.. كيف نسقت اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لموقع "youlookfab"، المكياج الترابي يضيف لمسة من الرقي والفخامة للمرأة، كما إنه يزيد الشعور بالثقة بالنفس والجاذبية.

وارتدت داليا فستان طويل متعدد الألوان، ومزينا بالعديد من الرسومات باللون الأخضر والبني.

واختارت داليا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود ونظارة شمسية باللون البني.