كارمن سليمان بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد يساعد اللون الأسود على إبراز ملامح الوجه بشكل طبيعي، ويمنح مرتديه مظهرا جذابا وأنيقا، ويمكن تنسيقه مع مجوهرات ماسية متنوعة، وفقا لـ "فوج".

وتألقت كارمن بـ توب شفاف باللون الأسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

واختارت كارمن تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، بطريقة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.