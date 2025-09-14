أثارت الجدل بفستان جريء.. من هي برافينار سينج ملكة جمال الكون؟

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت برافينار سينج، المعروفة باسم "فينا" الفائزة بلقب ملكة جمال الكون تايلاند لعام 2025، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال إحدى الفعاليات.

ارتدت "فينا" فستانا طويلا أوف شولدر فضي لامع، جاء بتصميم شفاف وضيق على الجسم، ومزود بفتحة ساق طويلة وجريئة، ما أضفى طابعا ملفتا على إطلالتها.

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

فيما يلي أبرز المعلومات عن فينا، وفقا لما لصفحاتها الرسمية وموقع "nationthailand".

من هي برافينار سينج؟

برافينار سينج، معروفة باسم فينا.

تايلاندية من أصل هندي.

ولدت في 16 أبريل 1996.

تبلغ من العمر 29 عاما.

مواليد مدينة شيانج ماي، تايلاند.

انتقلت لاحقا للعيش في مدينة يالا.

حاصلة على بكالوريوس في اللغة الروسية من كلية الآداب، جامعة ثاماسات.

كما حصلت على الجنسية الهندية عام 2021 من القنصلية الهندية في شيانج ماي.

تزوجت من رجل الأعمال التايلاندي الهندي هانشاريون سينجثاكوال في 2 فبراير 2022.

انفصلت عن زوجها في عام 2024.

تُوّجت بلقب ملكة جمال الكون تايلاند لعام 2025.

تشارك جمهورها صورها ويومياتها بانتظام على صفحتها بـ إنستجرام.

يتابعها أكثر من 18.9 ألف شخص على موقع "إنستجرام".