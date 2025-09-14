إعلان

أثارت الجدل بفستان جريء.. من هي برافينار سينج ملكة جمال الكون؟

01:30 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    برافينار سينج ملكة جمال الكون
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال الكون 2025
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال الكون بفستان شفاف وجريء
  • عرض 14 صورة
    إطلالة ساحرة لملكة جمال الكون 2025
  • عرض 14 صورة
    فينا بفستان أزرق ساحر
  • عرض 14 صورة
    برافينار سينج، معروفة باسم فينا
  • عرض 14 صورة
    فيينا تايلاندية من أصل هندي
  • عرض 14 صورة
    تبلغ من العمر 29 عاما
  • عرض 14 صورة
    فيينا حاصلة على بكالوريوس في اللغة الروسية من كلية الآداب
  • عرض 14 صورة
    متزوجة من رجل الأعمال التايلاندي الهندي هانشاريون سينجثاكوال
  • عرض 14 صورة
    إطلالة جريئة لملكة جمال الكون
  • عرض 14 صورة
    تُوّجت بلقب ملكة جمال الكون تايلاند لعام 2025
  • عرض 14 صورة
    برافينار سينج
background

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت برافينار سينج، المعروفة باسم "فينا" الفائزة بلقب ملكة جمال الكون تايلاند لعام 2025، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال إحدى الفعاليات.

ارتدت "فينا" فستانا طويلا أوف شولدر فضي لامع، جاء بتصميم شفاف وضيق على الجسم، ومزود بفتحة ساق طويلة وجريئة، ما أضفى طابعا ملفتا على إطلالتها.

واكتملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

فيما يلي أبرز المعلومات عن فينا، وفقا لما لصفحاتها الرسمية وموقع "nationthailand".

من هي برافينار سينج؟

برافينار سينج، معروفة باسم فينا.

تايلاندية من أصل هندي.

ولدت في 16 أبريل 1996.

تبلغ من العمر 29 عاما.

مواليد مدينة شيانج ماي، تايلاند.

انتقلت لاحقا للعيش في مدينة يالا.

حاصلة على بكالوريوس في اللغة الروسية من كلية الآداب، جامعة ثاماسات.

كما حصلت على الجنسية الهندية عام 2021 من القنصلية الهندية في شيانج ماي.

تزوجت من رجل الأعمال التايلاندي الهندي هانشاريون سينجثاكوال في 2 فبراير 2022.

انفصلت عن زوجها في عام 2024.

تُوّجت بلقب ملكة جمال الكون تايلاند لعام 2025.

تشارك جمهورها صورها ويومياتها بانتظام على صفحتها بـ إنستجرام.

يتابعها أكثر من 18.9 ألف شخص على موقع "إنستجرام".

برافينار سينج ملكة جمال الكون 2025 الموضة والأياء فساتين جريئة
