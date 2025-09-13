فستان رقمي يتغير كالحرباء.. ابتكار جديد يبهر العالم

كتبت- نرمين ضيف الله:

عاد إلى الواجهة مقطع فيديو لفستان رقمي كشفت عنه شركة «أدوبي» قبل نحو عامين في مؤتمر Adobe MAX 2023 بلوس أنجليس، بعد أن أعاد مستخدمون تداوله على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ابتكارًا جديدًا.

الفستان الذي حمل اسم «Primrose» قدمته الباحثة كريستين ديرك خلال فقرة Sneaks، حيث أدهش الحاضرين بقدرته على تغيير أنماطه وألوانه لحظيًا بمجرد لمسات بسيطة، لينتقل من درجات كريمية إلى فضية لامعة أو أشكال هندسية متغيرة، في مشهد يشبه تغير الحرباء.

وبحسب موقع "تايمز أوف أنديا" يعتمد التصميم على وحدات ضوئية عاكسة «reflective light-diffuser modules» تعمل بآليات شبيهة بشاشات الكريستال السائل، ما يتيح دمج التقنية ليس فقط في الملابس، بل أيضًا في الإكسسوارات والأثاث.

المقطع الأصلي حقق ملايين المشاهدات عبر منصات مثل «تيك توك» و«CNET»، وسط آراء متباينة؛ بين من شبّهه بأزياء فيلم The Hunger Games، وآخرين تمنوا رؤيته بألوان أوسع.

ورغم أن الفكرة تعود إلى عام 2023، فإن إعادة تداولها اليوم تعكس بدايات تحول في عالم الموضة، حيث لم تعد الأزياء مجرد قطع ثابتة، بل منصات تفاعلية تستجيب لرغبات أصحابها.