ما الذي يجعل القهوة مفيدة للبشرة؟



كتبت- نرمين ضيف الله:

القهوة ليست مجرد مشروب يُنعش الصباح، بل تحتوي مكونات عندما تُستخدم موضعيًا لها تأثيرات قوية على الجلد.

من بين هذه المكونات: الكافيين، مضادات الأكسدة، وأحماض مثل حمض الكافويك، وغيرها هذه العناصر تساعد على حماية الجلد من الأضرار، وتجديده، وتحسين مظهره، وفق "Medical News Today"، "

Healthline"

الفوائد الرئيسية لماسكات القهوة على الوجه

1. تقشير طبيعي وإزالة الخلايا الميتة

ما يميز البن المطحون هو خشنته المعتدلة التي تساعد في ازالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام.

الاستخدام المتوازن لماسك القهوة يُساعد على جعل الجلد أكثر نعومة وإشراقة.

2. تقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العين

الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تضييق الأوعية الدموية مؤقتاً، مما يقلل من مظهر الانتفاخ والهالات تحت العين بالإضافة إلى ذلك، خصائصها المضادة للالتهاب تساهم في هذا التأثير.

3. مقاومة علامات التقدم في السن والتجاعيد

مضادات الأكسدة في القهوة، مثل البوليفينولات والأحماض الفينولية، تحارب الجذور الحرة التي تسرع من ظهور التجاعيد وفقدان المرونة.

الماسك يمكن أن يساعد في توحيد اللون وتقليل التصبغات الناتجة عن الشمس.

4. تنشيط الدورة الدموية وإشراقة البشرة

فعل التدليك عند وضع الماسك مع القهوة يساعد على تنشيط الدورة الدموية في طبقات الجلد، مما يزيد من تدفق الدم، ويوصل الأكسجين والعناصر الغذائية بشكل أفضل، الأمر الذي ينعكس على النضارة والإشراقة.

5. تقليل ظهور السيلوليت إلى حد ما برغم أن تأثيره ليس دائمًا قويًا، أن الكافيين يزيد من تنشيط الأوعية وتنشيط الدورة الدموية الموضعية، مما يجعل الجلد يبدو مشدودًا نوعاً ما، في الأماكن المتأثرة بالسيلوليت عند الاستعمال المنتظم.