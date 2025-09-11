ريم مصطفى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة تمزج بين البساطة والجرأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها الشخصي إنستجرام، إطلالة في أحدث ظهور لها تحمل مزيجًا لافتًا بين البساطة والأناقة الصيفية.

وارتدت ريم توب أبيض ضيق بدون أكمام يبرز رشاقتها، ونسقته مع تنورة طويلة باللون البرتقالي الترابي الذي يعكس أجواء الصيف الدافئة ويمنحها حضورًا متفردًا.

وأضافت لمسة من العصرية باختيارها حقيبة خشبية صغيرة بتصميم مميز، لتكمل مظهرها بطابع بوهيمي أنيق يتناغم مع أجواء الطبيعة الخضراء المحيطة بها.

وتركت شعرها الأشقر منسدل على الجانبين.

دلالات الإطلالة وفق ما جاء في موقع فوج:

مكياجها الناعم، زاد من إشراقتها الطبيعية، ليعكسا صورة امرأة واثقة، متمردة على النمطية، وتجمع بين قوة الحضور ورقة التفاصيل.

هذه الإطلالة تعكس توجه ريم مصطفى نحو البساطة الراقية، حيث تبتعد عن البهرجة وتراهن على الألوان الهادئة والإكسسوارات غير التقليدية، في رسالة جمالية مفادها أن الأنوثة الحقيقية تكمن في الانسيابية والانسجام مع الطبيعة.