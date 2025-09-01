ميريام فارس بفستان جريء.. لماذا اختارت صيحة الظهر المكشوف؟

كتبت- شيماء مرسي

شاركت المطربة ميريام فارس مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وأطلت ميريام بفستان طويل جريء بصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ميريام أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

ووفقا لـ " revlonprofessional"، الشعر الكيرلي يضيف لمسة من الحيوية والجمال على إطلالة المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق هذه التسريحة مع العديد من الإطلالات المتنوعة والجذابة.