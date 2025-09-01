إعلان

ميريام فارس بفستان جريء.. لماذا اختارت صيحة الظهر المكشوف؟

07:44 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 4 صورة
    ميريام فارس
  • عرض 4 صورة
    ميريام فارس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

شاركت المطربة ميريام فارس مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وأطلت ميريام بفستان طويل جريء بصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت ميريام أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

ووفقا لـ " revlonprofessional"، الشعر الكيرلي يضيف لمسة من الحيوية والجمال على إطلالة المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق هذه التسريحة مع العديد من الإطلالات المتنوعة والجذابة.

ميريام فارس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة