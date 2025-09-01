إعلان

أثارت حالة من الجدل.. بسمة بوسيل بفستان جريء ومكشوف وحجاب

06:35 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل
كتبت- شيماء مرسي

نشرت المطربة بسمة بوسيل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وظهرت بسمة بفستان باللون الأوف وايت بقصة "الكب" بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، من تصميم دار أزياء "هاسيدريس".

ونسقت مع إطلالتها "حجاب" طويل بنفس لون الفستان، وحذاء باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وزينت بسمة إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم معرض مجوهرات "ذهبة".

وأثارت بسمة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بفستان جريء، وارتدائها غطاء للرأس.

وهذا التناقض أثار حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، لأن غطاء الرأس لا يتناسب مع إطلالتها الجريئة.

بسمة بوسيل اطلالات النجمات
