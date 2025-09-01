ساحرة وجذابة.. أجمل إطلالات ملكة جمال لبنان السابقة في صيف 2025

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022، ياسمين زيتون، مجموعة من إطلالاتها الصيفية اللافتة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالات متنوعة وجذابة أظهرت أناقتها ورشاقتها.

فستان أسود قصير

في إحدى إطلالاتها، ارتدت ياسمين فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود من قماش الحرير، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدل أضفت عليها لمسة أنثوية ناعمة.

فستان أحمر ناري

أما في إطلالة أكثر جرأة، ظهرت بفستان أحمر ناري بقصة انسيابية ومفتوح الظهر، واعتمدت مكياجا بدرجات ترابية ناعمة، مع شعر منسدل على الكتفين.

جامبسوت برتقالي بتفاصيل لامعة

كما تألقت بجامبسوت برتقالي بقصة "الكب" مزين بتطريزات لامعة، نسّقته مع إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط وأساور وخواتم، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وحذاء أسود.

إطلالة كاجوال بتوب وشورت

ظهرت ياسمين في إطلالة صيفية كاجوال، ارتدت خلالها توب متعدد الألوان مع شورت جينز فاتح، واختارت مكياجا هادئا وتسريحة شعر طبيعية منسدلة على الكتفين.

فستان فضي لامع

لفتت الأنظار بفستان فضي لامع ذي قصة جريئة وتطريزات لامعة، جاء مكشوفا عند منطقة الصدر، كما اعتمدت مكياجا نيود بسيطا، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من أناقة الإطلالة.