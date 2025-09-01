تصدرت التريند بسبب إطلالتها.. 20 صورة لـ كيم كارديشان

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت مصممة الأزياء والشخصية الإعلامية الأمريكية كيم كارداشيان "التريند" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها اللافت بإطلالة جريئة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بمدينة البندقية.

فستان رصاصي جريء

اختارت كيم فستانا أنيقا باللون الرصاصي، جاء بتصميم ضيق عند الخصر يُبرز قوامها، مع أكمام طويلة تنسدل بطريقة تشبه الكاب.

وتميز الفستان بتفاصيل جريئة عند منطقتي الخصر والساقين، ما أضاف له طابعا جريئا، اعتمدت تسريحة شعر منسدلة وناعمة، مع مكياج ناعم.

وفي ظهور آخر، اختارت فستانا أسود طويلا بتصميم جريء، مكشوف الكتفين، مع فتحة أمامية أنيقة أسفل الصدر.

تميز الفستان برباط يلتف حول العنق بشكل متقاطع، كما أن التصميم الضيق أبرز قوامها.

في هذا السياق، إليكم أبرز 15 معلومة لا تعرفونها عن كيم كارديشان، وفقا لحسباتها على مواقع التواصل، وصحيفة "dailymail" وموقع "vogue".

من هي كيم كارداشيان؟

- كيم كارداشيان، إعلامية ومصممة أزياء أمريكية شهيرة.

- من مواليد 21 أكتوبر 1980.

- وُلدت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

- تبلغ من العمر 45 عاما.

- عرفت بشهرتها الكبيرة في مجالات الموضة والجمال، إضافة إلى ظهورها في البرامج.

- تزوجت ثلاث مرات من المنتج الموسيقي دامون توماس، ثم لاعب كرة السلة كريس همفريز، ولاحقا من مغني الراب - كانييه ويست، الذي أنجبت منه أربعة أطفال.

- ظهرت على غلاف مجلة "بلاي بوي".

- شاركت كضيفة في العديد من المسلسلات الأمريكية.

- في عام 2019، أسست علامة الملابس الشهيرة "SKIMS" بالشراكة مع إيما وجين جريد.

- أطلقت مجموعة من العطور التي تحمل اسمها.

- شاركت في حملات إعلانية لأشهر العلامات التجارية.

- كيم أيضا سفيرة لـ"Dream Foundation" المؤسسة التي تسعى لتحقيق الأمنيات الأخيرة للمرضى المصابين وتدعم الأعمال الخيرية.

- كما تُعرف بدعمها للمؤسسات المتخصصة في أبحاث السرطان، بعد فقدان والدها بسبب سرطان المريء.

- دائما ما تُثير كيم الجدل بإطلالاتها الجريئة التي تشاركها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يتابعها أكثر من 355 مليون متابع على إنستجرام.