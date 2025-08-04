خطفت الأنظار.. 15 صورة لـ أجرأ إطلالات جنا عمرو دياب

كتبت- شيماء مرسي

خطفت جانا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار خلال ظهورها مع والدها النجم عمرو دياب في كليب "خطفوني" من ألبومه الجديد "ابتدينا".

وظهرت جنا بفستان بلا أكمام باللون البني الغامق يتميز بتصميم أنيق، كما أن قصة الفستان عند الرقبة مكشكشة، مما يضيف لمسة من الرقي.

وعلقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لموقع "مصراوي" على إطلالات جنا بشكل عام، موضحة أنها تفضل الظهور بإطلالات جريئة ومكشوفة، وتعتمد هذا الأسلوب في معظم اختياراتها.

وأشارت مصممة الأزياء أن جنا تتأثر بشكل كبير بالفكر الغربي، وهو ما يظهر بالفعل في إطلالاتها التي تتسم بالجرأة.

فستان أسود

أطلت جنا بفستان أسود طويل باللون الأسود مكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

فستان أحمر

ارتدت جنا فستان بلا أكمام منقوش باللونين الأحمر والأبيض، واعتمدت مكياج جريء وملفت، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق يبرز جمال شفتيها.

توب أحمر

ظهرت جنا في إحدى الإطلالات بـ توب كب باللون الأحمر ونسقت معه شورت باللون الأبيض، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

فستان برتقالي

تألقت جنا بفستان باللون البرتقالي مصنوع من قماش الساتان| يتكون من قطعتين بلوزة قصيرة بأكمام واسعة ومنفوخة مربوطة من الأمام وتنورة طويلة وضيقة.

فستان أحمر

أطلت جنا بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر مع فتحة صدر واسعة على شكل حرف V.

ويتميز أيضا بفتحات جانبية عند الخصر، مما يضيف لمسة جريئة وعصرية للتصميم.