كتبت- نرمين ضيف الله:

أطلت الفنانة مي سليم على البحر بفستان فوشيا صارخ هي إطلالة جريئة، أنثوية، وتعبّر عن ثقة بالنفس وبهجة الصيف.

وصف الإطلالة

ارتدت فستان فوشيا صارخ (Hot Pink)، ضيّق ويبرز تفاصيل الجسم، بقصة ضيقة من الأعلى حتى الأسفل.

الفستان بقصة صدر منخفضة (V-neck) مع حمالات رفيعة، وهو تصميم جريء يظهر الثقة بالنفس والراحة في الجسم.

ومجوهرات أقراط صغيرة، سوار، وسلسلة ناعمة ما يحافظ على توازن الإطلالة بين الجاذبية والرقي.

المكياج والشعر

وتركت شعر مفرود مموج طبيعي، مع مكياج ناعم يبرز ملامح الوجه دون مبالغة، ويمنحها إطلالة صيفية منعشة.

دلالات الإطلالة

اللون الفوشيا:

يعكس القوة، والجرأة، والأنوثة الصارخة.

يدل الفوشيا على شخصية مرحة، واثقة، لا تخاف من لفت الأنظار.

المكان (البحر)

البحر يعكس التحرر والانطلاق، وهو مكان مفضل للتعبير عن الذات خارج إطار القيود الرسمية.

الاستايل

هذا النوع من الإطلالات يوحي بأن مي سليم أرادت إيصال رسالة مفادها أنها متصالحة مع نفسها، سعيدة، وتعيش لحظة مليئة بالإيجابية.



